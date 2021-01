Positivo al Covid a Pescopennataro, Carfagna: «La persona non è in paese da tempo»

«Il caso di positività, presente nel bollettino Asrem, riguarda una persona non più residente ed attualmente non presente sul territorio comunale. Ho provveduto ad informare di questo l’Asrem, nello spirito di collaborazione e corretta informazione».

Così Carmen Carfagna, sindaco di Pescopennataro, che nei giorni scorsi è stata costretta a fare questa precisazione dopo, appunto, la comunicazione ufficiale della Asrem in merito ad un caso di Covid19, sarebbe il secondo, accertato in paese. «Siamo vicini a questa persona con tutto il nostro affetto e le auguriamo una pronta guarigione. – continua la sindaca – Non abbassiamo la guardia, però, ed atteniamoci alle solite regole, specialmente durante le festività: distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina, igienizzazione frequente delle mani. Restiamo nel nostro nucleo familiare, tra conviventi, evitando assembramenti. Il rispetto delle regole di prevenzione rimane, ancora, l’unica arma per fronteggiare al meglio il diffondersi dell’epidemia. Affinché il nuovo anno sia, fin dal suo inizio, migliore di quello che ci lasciamo alle spalle. – chiude Carfagna – Ce lo dobbiamo e ce lo meritiamo più che mai».