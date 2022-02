Finiscono fuori strada e contro un muro, avevano bevuto: denunciati due giovani

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Atessa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, un uomo di 29 anni, residente a Paglieta. La persona alla guida di un furgone Fiat Scudo, perdeva il controllo del veicolo andando a collidere contro un’abitazione privata posta lungo la s.p 119, in Atessa via Saletti. La persona, che all’arrivo dei militari si era allontanata dal luogo del sinistro, veniva rintracciata presso la sua abitazione di residenza ed accompagnata presso l’Ospedale civile di Lanciano per essere sottoposta ad accertamenti tossicologici che l’uomo però rifiutava. Altro sinistro sempre ad Atessa, lungo la S.S.111, dove i militari della Stazione Carabinieri di Villa Santa Maria, intervenuti per i rilievi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano, per guida in stato di ebrezza alcolica, un residente ad Atessa, di anni 20. Il giovane alle ore due circa di domenica 27 febbraio, alla guida di autovettura Fiat 500, sottoposto a controllo alcolemico a seguito di coinvolgimento in sinistro stradale nel quale rimaneva seriamente ferito, tanto da essere trasportato presso l’ospedale civile di Lanciano, risultava positivo con tasso pari a 1,97 g/l, ovvero ben cinque volte superiore al limite di legge. Anche per lui, oltre la denuncia in stato di libertà, patente di guida ritirata e autovettura sottoposta a fermo amministrativo ed affidata alla madre.

Alle ore 23 di ieri altro sinistro stradale in Atessa, località Colle Pietre, dove un 19enne alla guida di una Volkswagen Polo dopo aver perso il controllo del veicolo, andava a sbattere contro un muretto. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro riportava un tasso alcolmelico superiore a quello previsto per neopatentati che deve essere pari a zero e pertanto sanzionato con euro 336 e la decurtazione di 5 punti.

In totale nel fine settimana, in seguito ad accertamenti sulla strada spesso riconducibili a sinistri stradali, sono state ritirate 3 patenti di guida, 3 veicoli sequestrati e tre persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti.