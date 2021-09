Fiocco azzurro in casa Ciolfi – Del Papa, la cicogna porta il piccolo Davide

Fiocco azzurro in casa Ciolfi – Del Papa ad Agnone. Domenica 5 settembre, presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, è venuto alla luce il piccolo Davide per la gioia di mamma Marcella e papà Giancarlo. Ad aspettarlo con trepida attesa i fratellini Samuele e Daniele che non vedevano l’ora di abbracciarlo. Ai genitori, ai nonni, ai familiari tutti gli auguri di cuore dalla redazione de l’Eco online.

