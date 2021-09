L’omaggio/Una campana dei ‘Marinelli’ per il Blasco nazionale

Una campana per te, non te l’aspettavi eh. E’ la frase via social con la quale la fonderia Marinelli ha annunciato il dono di una campana personalizzata a Vasco Rossi.

La consegna sabato a Castellaneta, in provincia di Taranto, dove il cantante trascorre un periodo di ferie. L’omaggio alla star di Zocca direttamente dalle mani di un emozionato Pasquale Marinelli, co-titolare dell’omonimo opificio. Sulla campana oltre alla firma del Blasco nazionale anche una sua immagine stilizzata con due chitarre e la scritta: “E’ tutto un equilibrio sopra la follia” famoso verso della canzone Sally.

Vasco visibilmente sorpreso ha apprezzato il dono e ha poi scherzato a lungo con Marinelli che nel frattempo lo ha invitato a visitare l’antica fonderia pontificia di Agnone, già meta di personaggi illustri.