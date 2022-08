Fiocco azzurro in casa Leonelli – Greco, la cicogna porta il piccolo Francesco

Fiocco azzurro in casa Leonelli – Greco, nella notte, alle ore 01,55, al ‘San Pio’ di Vasto la cicogna ha portato il bellissimo Francesco per la gioia immensa dei genitori Elvira e Walter. Un batuffolino di 3,390 chilogrammi per 50,5 centimetri di altezza. In questo giorno speciale, la coppia ringrazia l’intero staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia con in testa la dottoressa Annalidia Sammartino. Ai neo genitori, ai nonni Franco, Donatella, Monia e Gianni, ai parenti tutti, gli auguri di cuore dalla redazione de l’Eco online.

