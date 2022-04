Fiocco rosa a Roccaspinalveti, è arrivata la dolce Melissa

Fiocco rosa a Roccaspinalveti, è arrivata la dolcissima Melissa. Grande festa oggi in casa Fabiano/Pannunzio dove è tornata a volare la cicogna per la seconda volta. Per la gioia di papà Morgan e l’amore di mamma Monica, è nata Melissa, la sorellina di Mariasole. Tanti auguri di ogni bene e felicità per la famiglia conosciuta e stimata da tutti in paese. Agli auguri di parenti e conoscenti si associa volentieri la redazione dell’Eco.

