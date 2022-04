Serie D: Alagia risponde a Romano, pari e patta tra Vastogirardi e Pineto

Pari e patta nel primo dei tre recuperi del Vastogirardi che nel pomeriggio ha affrontato il Pineto. Al ‘Di Tella’ finisce 1-1 con reti di Romano per gli abruzzesi e Alagia per i padroni di casa. Con il pareggio maturato al termine dei 90 minuti, gli altomolisani interrompono la serie di due sconfitte consecutive (Sambenedettese e Trastevere), toccano quota 40 punti in classifica e si posizionano a ridosso della zona salvezza. Domenica 1 maggio fondamentale il recupero atteso a Montegiorgio.

La nuova classifica: Recanatese (una gara in meno) 61; Trastevere, Tolentino 54; Fiuggi 47, Vastese, Porto D’Ascoli 46; Sambenedettese, Pineto 45, SN Notaresco, Chieti 43, Matese 42; Castelnuovo Vomano 41, Vastogirardi (due gare in meno) 40, Alma Juventus Fano 38; Montegiorgio (una gara in meno) 37, Castelfidardo 34, Nereto 12, Aurora Alto Casertano 7.