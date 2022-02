Fiocco rosa in casa Mosconi – Paolantonio, la cicogna porta la bellissma Camilla

Fiocco rosa in casa Mosconi – Paolantonio, la cicogna porta la bellissima Camilla per la gioia di mamma Annamaria, papà Luca e della sorellina Alice. La bimba è venuta alla luce domenica scorsa all’ospedale San Filippo Neri di Roma. Ai genitori, ai nonni Roberto, Cristina, Rita e Franco, ai parenti tutti, gli auguri di cuore da parte della redazione de l’Eco online. A Franco, primario in pensione di Anestesia degli ospedali di Agnone e Isernia, ex sindaco di Agnone e validissimo dirigente della Polisportiva Olympia Agnonese, l’abbraccio affettuoso da parte di tutta la società, staff e giocatori granata.

