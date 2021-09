Fiocco rosa tra Schiavi e Trivento, la cicogna porta in dono la piccola Ludovica

La cicogna è atterrata, nei giorni scorsi, sul tetto dell’ospedale di Vasto e ha lasciato in dono la piccola Ludovica, per la gioia di mamma Valeria Ciafardini e papà Lorenzo Troiano di Schiavi di Abruzzo. Ai giovanissimi genitori i migliori auguri di ogni bene per la loro bimba dalla redazione dell’Eco, da estendere ovviamente ai nonni, in particolare al simpatico Carlo, impegnato in politica, che recentemente ha incontrato il suo idolo Matteo Salvini, agli zii e ai parenti tutti.

