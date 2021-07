Fioriere e panchine, pagano gli agnonesi

Che gli agnonesi siano parsimoniosi, tirchi sarebbe offensivo, è un vecchio luogo comune, smentito dai fatti. Proprio gli agnonesi, infatti, hanno messo mani al portafoglio per acquistare addobbi e arredi per le piazze e le strade cittadine. In sinergia con l’amministrazione comunale di Agnone che, appunto, ha «ritenuto opportuno abbellire piazza “Giovanni Paolo II” tramite l’installazione di nuove panchine e fioriere».

E’ l’annuncio che arriva da palazzo San Francesco. Il consigliere Mario Petrecca, che si è subito attivato per riarredare l’area, ha colto l’occasione per fare dei ringraziamenti: «Ringrazio tutti i cittadini e i commercianti della zona che si sono attivati per acquistare i vasi e le piante, nell’ambito di un complessivo abbellimento dell’area. Anche altri commercianti e abitanti di varie zone del paese si sono attivati per riqualificare le proprie zone, ci auguriamo che questo possa essere un modello da seguire sempre più costantemente nell’ottica di rendere la nostra Agnone sempre più bella».