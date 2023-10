Fisioterapia e riabilitazione, ad Agnone apre i battenti ‘Iliaca’. Saia: “L’offerta va ad integrarsi con quella dell’ospedale”

Taglio del nastro per ‘Iliaca’, il centro di fisioterapia e riabilitazione che ieri sera ha aperto i battenti ad Agnone in via Gualterio.

All’inaugurazione tra i presenti il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il consigliere regionale, Andrea Greco, diversi consiglieri e assessori comunali. A benedire i locali è intervenuto il parroco don Onofrio Di Lazzaro.

L’amministratore unico del centro è il giovane Antonio Perna, dottore in Scienze Bancarie ed Economia delle Finanze. Il direttore sanitario, l’ortopedico Daniele Cerimele, già colonna portante del ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone.

Il fisioterapista, Nino Perna e la dottoressa in Scienze motorie, Giulia Cerimele i due operatori che assicureranno le prestazioni all’interno del centro che servirà un bacino di oltre 15 comuni a cavallo tra alto Molise e Abruzzo.

“L’offerta di Iliaca andrà ad integrarsi con quella del nostro ospedale – le parole del primo cittadino, Saia -. L’apertura del centro – ha aggiunto – è un segnale importante per l’intero territorio che non vuole arrendersi alle problematiche quotidiane. Al dottor Antonio Perna e i suoi collaboratori i migliori auguri da parte dell’amministrazione comunale e dalla cittadinanza”.

Diverse le apparecchiature in dotazione nella nuova struttura, molte delle quali di ultima generazione tra le quali:la tecarterapia, tens, laserterapia, magnetoterapia, onde d’urto, ianofonesi, pompa diamagnetica, laser-yag ad alta potenza.