Florenzano diserta la conferenza dei sindaci, Paglione: «Questa è la considerazione che ha di ben 136 amministratori»

«Alla conferenza dei sindaci il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, non si è presentato. Questa evidentemente è la considerazione che egli ha di ben 136 primi cittadini molisani». Candido Paglione, sindaco di Capracotta, censura l’atteggiamento poco riguardoso nei confronti della conferenza dei sindaci tenuto dal numero uno dell’Asrem. «Un motivo in più per chiedere a lui di dimettersi, – insiste Paglione, che da mesi chiede la testa di Florenzano – prima ancora che ci si decida a convocare la prossima conferenza dei sindaci con un unico punto all’odg: la proposta di revoca del direttore generale da proporre al Presidente della Regione, in base a quanto previsto dal regolamento per il funzionamento della Conferenza stessa». Il mancato inserimento di questo punto all’ordine del giorno della conferenza dei giorni scorsi aveva suggerito a Paglione di non partecipare, per una sorta di protesta. «Che la conferenza abbia poi richiesto di bloccare l’iter relativo al bando di gara per le ambulanze credo sia cosa giusta e doverosa. – chiude Paglione – Speriamo solo che non sia un atto tardivo».

