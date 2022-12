Musica lirica, show e applausi a Montagano e Larino per il baritono Gianluigi Dezzi

Resterà agli annali la trasposizione del Rigoletto verdiano ad opera della associazione musicale ‘Achille Pistilli’ di Montagano per solisti e voce narrante. Straordinaria la performance del baritono agnonese Gianluigi Dezzi che ha cantato le arie del Rigoletto, interpretando la parte del protagonista. La sintesi del melodramma verdiano, accompagnata da un concerto di fiati guidati dalla bravissima direttrice Clara Galuppo, ha affascinato il pubblico di Larino e Montagano in due serate memorabili. Esemplari i protagonisti, Melissa Agostinelli nella parte di Gilda, Eros Antonelli nelle vesti del Duca, Danilo Simeone in qualità di narratore, ma in particolare ha colpito la potenza vocale, il vigore e la presenza scenica di Gianluigi Dezzi che ha incantato il numeroso pubblico presente nella chiesa di San Francesco a Larino e al Belvedere di Montagano.

I.M.