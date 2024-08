Folklore e polemiche sui social: rinasce il gruppo i ‘Dragoni del Molise’

I ‘Dragoni del Molise’ tornano a nuova vita. Il gruppo folklorico che a cavallo degli anni ’80 – ’90 solcava l’oceano per una epica trasferta in Canada e, affrontava tournée in vari paesi d’Europa, rinasce dalle ceneri. E’ questa la conseguenza dalla scissione dall’altro sodalizio locale, il ‘Gruppo Folklorico Agnone’ appena rientrato dalla Francia, dove è stato grande protagonista alla Festa dell’uva di Frejus. Dissidi interni e qualche polemica di troppo sui social con la squadra capitanata da Tonino Verdile, che rispedisce ai mittenti le accuse, hanno portato alla decisione di rifondare la storica compagine che fa capo al Cenacolo Culturale ‘Camillo Carlomagno’ presieduto dal padre del folklore molisano e neo ambasciatore di Agnone, il professor Giuseppe De Martino.

Proprio l’esclusione di quest’ultimo dal viaggio Oltralpe, la cui ricostruzione resta controversa, ha acceso, nei giorni scorsi, roventi discussioni su facebook che di fatto ha contribuito a riaccendere i motori dei ‘Dragoni del Molise’ la cui prima uscita ufficiale è prevista per lunedì 12 agosto al Festival internazionale del folklore atteso a Carpinone. La rinascita dei Dragoni vanifica il progetto di riunificazione dei gruppi Rintocco del Molise e appunto i Dragoni del Molise, che qualche anno si erano fusi nel ‘Gruppo Folklorico Agnone’. Dunque la cittadina alto molisana torna ad avere due compagini pronte a darsi ‘battaglia’ a suon di tamburello, bufù, organetto e balli tradizionali.