Beneficenza: torna l’asta dei colori degli ‘Amici di Blu’, il ricavato alla ‘Casa dei Risvegli Luca De Nigriis’ di Bologna

Gli Amici di Blu presentano la sesta edizione dell’asta “L’Armonia dei colori alla rinfusa dell’anima”, l’evento con il quale l’associazione agnonese raccoglie ogni anno fondi destinati alla Fondazione “Casa dei Risvegli Luca De Nigriis”. L’appuntamento, diventato ormai una data fissa dell’estate agnonese, anche per il 2024 vede il coinvolgimento sia di artigiani locali che di artisti del territorio e di fama nazionale.

Tra questi, a donare gratuitamente le proprie creazioni Domenico Casadei-Palino e Alessandro La Motta che, credendo nella causa, hanno voluto mettere a disposizione le proprie opere. Fin dal 2018, l’asta conta su due cardini: la generosità degli artisti, che rinunciano a ogni profitto, e quella del pubblico che prende parte alla manifestazione e contribuisce, portando a casa i pezzi aggiudicati. L’edizione di quest’anno è prevista in Piazza Plebiscito, domenica 11 agosto, a partire dalle 17.30. “Si tratta di un progetto impegnativo che dura diversi mesi” fanno sapere dal direttivo dell’associazione. “Ogni anno, vedere la piazza gremita, sentirsi dire sì dagli artisti ci fa capire che tutto lo sforzo viene apprezzato non solo dai diretti beneficiari delle donazioni (la Fondazione “Casa dei risvegli Luca De Nigriis”, ndr) ma anche da tutti i partecipanti. Gli artisti, infatti, sanno di fare del bene – proseguono dal direttivo – e il pubblico può portare a casa pezzi unici, spesso anche di notevole valore. Confidiamo nella partecipazione di tutti e anche nella loro voglia di condividere l’appuntamento con chi non ci conosce ancora”.

Tra gli ospiti, nel cuore del centro storico cittadino, ci sarà anche Maria Vaccari, della Casa dei Risvegli, che porterà la testimonianza dei progetti realizzati nell’ultimo anno grazie al contributo dell’asta di beneficenza. Ad allietare la serata (ore 21,30) , Luca Sammartino e i ‘Fenomeni’ che si esibiranno in concerto.