Fonderia Marinelli realizza e dona a Papa Francesco campana del Giubileo 2025

La fonderia pontificia Marinelli dona a Papa Francesco la campana del Giubileo 2025 per sugellare il legame che unisce dal 1924, quando fu insignita del titolo di Pontificia, l’opificio agnonese al Vaticano. La fusione della campana, realizzata su disegno grafico autorizzato dal Vaticano, sarà effettuata domani, 15 dicembre, alla presenza di monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. L’alto prelato benedirà il sacro bronzo al momento della colata insieme al vescovo della diocesi di Trivento, Claudio Palumbo e a monsignor Antonio Mastantuono, assistente ecclesiastico dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti.

La campana – spiegano dalla fonderia – ha un diametro di circa 65 centimetri, per un peso di circa 200 chilogrammi. Il suono risponde alla nota musicale “re” e riporta il logo del Giubileo scelto dalla Santa Sede, il cui motto è ‘Peregrinantes in Spem’, ovvero ‘Pellegrini di speranza’. Sulla campana, inoltre, sono rappresentate quattro figure stilizzate per indicare l’umanità proveniente dai quattro angoli del mondo, una stretta all’altra abbracciate ad una croce simbolo del Cristo. Si tratta del viaggio dei popoli provenienti dai quattro angoli più tribolati della Terra verso la speranza di Pace. Sull’altro lato è raffigurato lo stemma di Papa Francesco e la Porta Santa in ricordo della Campana del Giubileo del 2000, posta nei Giardini Vaticani.