Fondi PNRR per la sanità: due milioni per interventi strutturali e attrezzature ad Atessa

I fondi del PNRR approderanno anche ad Atessa, dove saranno impiegati per un ulteriore potenziamento del parco tecnologico, già rinnovato grazie ai fondi delle donazioni Covid e della Regione. Oltre la TAC 80 strati con ricostruzione a 160 Canon, già installata, e la Risonanza Magnetica articolare, è stato previsto l’acquisto del Telecomandato Radiologico Digitale e un ortopantomografo in sostituzione degli apparecchi attualmente in uso. In fase di completamento il rinnovo complessivo delle attrezzature dell’Endoscopia, che sarà inaugurata ai primi di marzo insieme al nuovo Pronto Soccorso.

La presentazione delle azioni inserite nel Pnrr è stata l’occasione per il Direttore generale della Asl Thomas Schael per precisare con il Sindaco Giulio Borrelli gli interventi che saranno eseguiti per realizzare strutture sanitarie di tipo territoriale in spazi non utilizzati del “San Camillo”. Troveranno posto le attività distrettuali, una casa di comunità e un ospedale di comunità in un’area separata e ben distinta dall’ospedale di zona disagiata, così da realizzare un grande polo della salute concentrato in un unico complesso .

Saranno impiegati complessivamente 2 milioni di euro per gli interventi strutturali e l’acquisto di attrezzature e tecnologie, che andranno a completare la dotazione strumentale del presidio, ponendolo in condizione di recitare un ruolo importante nell’offerta aziendale, anche sotto il profilo della diagnostica, sul quale il “San Camillo” era rimasto al palo perché a digiuno di investimenti per qualche decennio.

«Ho illustrato con chiarezza le scelte organizzative che andranno a caratterizzare il Presidio di Atessa restituendo a esso ruolo e dignità – ha tenuto a precisare Schael – sia sotto il profilo di assistenza ospedaliera che territoriale. Sono certo che le azioni poste in essere e quelle che seguiranno saranno percepite dalla comunità locale come la prova dell’impegno che questa Direzione, d’intesa con gli organi regionali, per la riqualificazione dell’assistenza nell’area di Atessa».