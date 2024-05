Fondo interventi stradali nei piccoli Comuni, a Fraine in arrivo 48mila euro

«Per i piccoli Comuni abruzzesi in arrivo dal Mit 763.200 euro destinati ai lavori stradali. Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2023, degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento del “Fondo interventi stradali nei piccoli comuni“. Nella nostra regione sono sei i progetti che hanno ricevuto il via libera, per i quali è previsto uno stanziamento sino ad un massimo di 150 mila euro».

Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, che esprime «grande soddisfazione per una scelta compiuta nell’interesse dei cittadini». In Abruzzo sono state ammesse al finanziamento le istanze presentate dai Comuni di Rosciano (150 mila euro) e Bolognano (114.480 mila euro) nel Pescarese, Castel Castagna (150 mila euro), Civitella del Tronto (150 mila euro) e Torricella Sicura (150 mila euro) nel Teramano e Fraine (48.720 euro) nel Chietino. La prima quota, pari al 50%, all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori, la restante parte a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.