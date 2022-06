Fondovalle Sangro: esce di strada, poi denuncia il furto dell’auto. Denunciato un giovane del Chietino

Divertirsi in sicurezza, controlli capillari dei Carabinieri sul litorale adriatico del Chietino. Diverse patenti ritirate per abuso di alcool. Anche nel weekend appena trascorso le forze di polizia hanno intensificato la vigilanza preventiva sul lungomare di Fossacesia Marina per disciplinare l’ordinato andamento della movida notturna tra i noti locali che organizzano eventi di vario genere.

Sono stati impegnati nel servizio i carabinieri della compagnia di Ortona che hanno visto il supporto della Radiomobile e di due pattuglie della Guardia di Finanza di Lanciano. A fronte della presenza di circa quattromila giovani non si sono verificate intemperanze di alcun genere, segno forse che l’attenzione ed il monitoraggio dei carabinieri sul fenomeno inizia a dare i primi risultati in termini di prevenzione. Sotto l’aspetto repressivo, da segnalare la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano di quattro giovani per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente.

Sulla Fondovalle Sangro, infine, un giovane ha perso il controllo della potente Audi che stava guidando ed è uscito fuoristrada senza per fortuna coinvolgere altri mezzi ma, anziché fermarsi ed attendere l’arrivo dei carabinieri, si è allontanato a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Miglianico che hanno ricostruito l’incidente e fatto recuperare l’Audi. La mattina seguente il giovane, che abita in un comune dell’entroterra, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Miglianico dove ha sporto una denuncia di furto dell’auto. I carabinieri non gli hanno però creduto in quanto alcuni testimoni lo avevano notato mentre si allontanava a piedi dal luogo del sinistro. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano per simulazione di reato.