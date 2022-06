Oss, cucina tradizionale e apicoltura: riaperto l’accesso ai corsi di formazione Caritas

Nell’ambito dei progetti “Safe” e “Ricomincio dalla mia terra“, la Caritas diocesana di Trivento ha proposto dei percorsi formativi gratuiti destinati a disoccupati, inoccupati, soggetti socialmente vulnerabili, che potranno conseguire attestati di qualifica professionale e di frequenza per l’ingresso nel mondo del lavoro e per l’auto imprenditorialità.

Don Alberto Conti con il cardinale Zuppi a Trivento



«All’iniziativa, – spiega don Alberto Conti, direttore della Caritas di Trivento – è stata data massima diffusione sui quotidiani locali e i bandi pubblicati sul sito della Caritas. Alla data fissata come termine di scadenza sono pervenute ventisette domande, quindici per il corso di assistente socio sanitario, uno per l’agricoltura integrata, due per pizzaiolo, cinque per l’apicoltura e quattro per la cucina tradizionale. E’ stata esclusa una sola richiesta perché presentata da un non residente nell’ambito della diocesi di Trivento. All’esito dei colloqui avuti nei giorni scorsi con gli aspiranti corsisti sono intervenute otto rinunce. La scarsa adesione ai corsi per pizzaiolo e agricoltura integrata non consentirà l’avvio degli stessi. Sono invece riaperti i bandi per posti ancora disponibili nei corsi di apicoltura, una unità, cucina tradizionale, una unità, e Oss per sette unità. Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato ai bandi pubblicati sul sito www.caritastrivento.it, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 13 giugno».