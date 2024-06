Fontana di Maiella: Rotary Club in prima linea per il restauro, ma da solo non ce la fa

E’ volontà del Rotary Club Agnone dare avvio ai lavori di ristrutturazione e consolidamento della storica fontana di Maiella, presente nell’omonimo rione. Negli ultimi giorni, il presidente uscente Armando Sammartino ha svolto insieme ad una restauratrice del posto un sopralluogo per capire l’entità degli interventi e soprattutto le economie da investire.

Obiettivo dichiarato è ridare lustro all’importante monumento storico che versa in condizioni precarie. In merito ai lavori da fare, il progetto prevede alcune opere tra cui la ripulitura, la catalogazione dei frammenti, rimozione del terriccio, il consolidamento della struttura. Per ottemperare a ciò, da una prima valutazione, l’investimento necessario è di circa diecimila euro che tuttavia il Rotary Club riuscirà a sostenere solo in parte.

Di qui l’invito a cittadini, associazioni e Comune a contribuire per raggiungere il risultato finale. L’appello è rivolto anche agli artigiani e muratori del posto che in forma volontaria intendono dare una mano alle operazioni di restauro. Originariamente la fontana, realizzata a Roma dalla Società Italiana Condotte D’acqua, fu collocata in piazza Unità d’Italia, ma come le cronache dell’epoca raccontano, la scelta non ricevette grandi consensi da parte dei cittadini che “costrinsero” l’amministrazione comunale, negli anni ’60, a trasferirla nel quartiere popolare di Maiella dove la decisione fu accolta con giubilo.

Per i residenti del rione il monumento rappresenta un’icona di cui andare orgogliosi. Si spera che lo stesso sentimento possa tradursi in fatti concreti in un momento decisivo per il futuro della fontana.