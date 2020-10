Fornitura acqua potabile, da oggi ad Agnone niente più interruzioni

Stop alle interruzioni della fornitura idrica nelle abitazioni. Da oggi, infatti, l’erogazione nelle abitazioni degli agnonesi tornerà a pieno regime. E’ quanto annuncia l’amministrazione comunale che intanto conferma la convocazione del primo consiglio comunale in data 10 ottobre (ore 18,00) a Palazzo San Francesco.

Nel frattempo, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, il sindaco Saia e la sua squadra hanno incontrato i rappresentanti di “Io Viaggio in Camper”. Infine lo stesso Saia in queste ore ha ricevuto la nomina nell’ufficio di presidenza nazionale da parte dell’ALI (Autonomie locali italiane), un’associazione di Comuni, Province, Regioni e Comunità montane, costituitasi nel 1916 da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.