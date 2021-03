Forte circolazione del virus a Castiglione, la Asl ordina tamponi molecolari di massa

«Data la situazione epidemiologica che sta interessando il nostro Comune la ASL sta organizzando un presidio drive in per effettuare i tamponi molecolari di massa. Chiunque ritiene di aver avuto contatti con possibili positivi può comunicare i propri dati telefonicamente al Comune o al proprio medico di base».

Lo comunica il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.

«Il virus circola in paese. Per favore siate responsabili e cerchiamo insieme di circoscriverlo, facciamo tutti il tampone per precauzione» chiude il primo cittadino.