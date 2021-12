La prima squadra presa per mano, letteralmente, dai pulcini della scuola calcio dell’Agnonese-Robur. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, presso lo stadio “Civitelle”, poco prima del fischio di inizio dell’incontro dell’Agnonese contro la Volturnia Calcio. I calciatori delle due squadre sono entrati in campo tenuti per la mano dai pulcini della scuola calcio.

