Fotografia con la Polaroid, Maurizio Galimberti protagonista a Chiauci

Diventato celebre per lavorare quasi esclusivamente con la Polaroid, con la quale ha sviluppato una personalissima tecnica di manipolazione in cui scompone e ricompone l’immagine per formare i suoi mosaici, Maurizio Galimberti è famoso anche

per i suoi ritratti che vedono come protagonisti personaggi famosi, da Johnny Depp a Lady Gaga, da Robert De Niro a Umberto Veronesi. Il suo ritratto di Johnny Depp, realizzato durante l’edizione del Festival del Cinema di Venezia del 2003, è stato scelto come immagine per la copertina del mese di settembre del prestigioso Times Magazine.

Con la tecnica del “mosaico” ha realizzato non solo volti, ma anche paesaggi, architetture e città.

Maurizio Galimberti sarà il 14 agosto 2021, alle 21.00 in Piazza Marconi, per raccontare la sua arte fotografica e mostrare i lavori che hanno segnato la sua storia.