Se ne va Arnaldo Fabrizio, l’attore cinematografico di Schiavi di Abruzzo

Saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, nel suo paese natale, i funerali di Arnaldo Fabrizio, attore cinematografico negli anni Sessanta, scomparso all’età di 77 anni presso l’ospedale “Ss Annunziata” di Chieti dove era ricoverato da qualche tempo. Risate assicurate per tutti quando faceva le sue comparse nei film di Maciste ed Ercole. Sempre allegro e sorridente con tutti, con la battuta pronta per adulti e bambini, aveva saputo fare del suo nanismo il suo punto di forza e anche di fortuna. Mancherà a tutta la comunità di Schiavi e a quella di San Salvo che lo ha ospitato per lunghi anni. Le esequie saranno celebrate oggi alle ore 15,30 presso la chiesa parrocchiale di Schiavi di Abruzzo.

