Freezing rain e ghiaccio sulla carreggiata, per viaggiare sicuri bisogna essere attrezzati

Prevenire e fronteggiare le possibili criticità alla circolazione stradale in caso di avverse condizioni metereologiche sono gli obiettivi del documento ” Piano Neve 2021-2022 ” pubblicato sul sito della Polizia di Stato. Al suo interno sono previste le misure messe in campo dagli organi di polizia stradale e dagli Enti concessionari e proprietari delle strade e autostrade in caso di neve o ghiaccio.

La Polizia di Stato sul proprio sito raccomanda a tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi di controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici, di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi; di mantenersi informati sulle condizioni del traffico anche facendo attenzione al contenuto dei Pannelli a messaggio variabile (PMV), durante il viaggio.

È possibile, inoltre, ricevere informazioni sulle condizioni di percorribilità di strade e autostrade:

chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S. ;

; ascoltando le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3) e i notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);

consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it, e i siti internet delle singole Società concessionarie autostradali.

In particolare nel documento sono disponibili:

le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve;

le linee guida con l’indicazione dei codici colore relativi all’intensità delle precipitazioni nevose;

le tratte autostradali dove può essere attuato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi con il numero di stalli per la sosta disponibili;

l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade dove è previsto l’obbligo di portare a bordo le catene da neve o di circolare con pneumatici invernali montati;

il protocollo operativo adottato in caso di emergenza;

la procedure da osservare in caso di pioggia ghiacciata – freezing rain .

Maggiori informazioni sul Piano Neve 2021-2022 sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.