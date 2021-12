Frontale nel Chietino, due feriti in ospedale

Incidente stradale conferiti a San Vito Chietino, lungo via Colle Capuano. Coinvolta una Panda condotta da un 71enne del posto che rientrava a casa ed una Fiesta condotta da un 40enne di Ortona che si recava al lavoro. Per motivi ancora in fase di ricostruzione da parte delle Forze dell’ordine, i due veicoli sono entrati in collisione frontale. A causa del violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti, successivamente trasportati al Pronto soccorso di Lanciano dal 118. Per gli accertamenti del caso procedono la pattuglia del Radiomobile della compagnia di Ortona e quella della locale stazione Carabinieri.

