Frontale sulla fondovalle Sangro, un morto e un ferito grave trasferito in ospedale dall’eliambulanza

Frontale sulla fondovalle Sangro, un morto e un ferito grave. E’ il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio oggi al chilometro 52 e 500 della fondovalle Sangro, sul territorio comunale di Bomba.

Due le automobili entrare in collisione per motivi che sono al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Atessa, al comando del capitano Alfonso Venturi. I veicoli coinvolti sono una Kia Rio di colore grigio, condotta da un uomo classe 1948 residente a Quadri, trasferito in ospedale a Pescara mediante eliambulanza e una Suzuki Ignis, con al volante una donna del 1948 residente a Bomba. A causa del violento impatto la donna è rimasta uccisa.

Sul posto, oltre al personale del 18 e dell’Anas, hanno operato i Carabinieri delle stazioni di Bomba, Schiavi di Abruzzo e un equipaggio del Norm della compagnia di Atessa, anche per regolare la viabilità.