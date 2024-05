Frontale tra autocarro e automobile, ferito estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla S.S. 87 in territorio di Matrice per un incidente frontale tra un autocarro e automobile. Un ferito liberato dall’automobile da personale Vigili del Fuoco e personale 118, immobilizzato con i dispositivi sanitari e trasportato all’ospedale di Campobasso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale per quanto di loro competenza.