Fungaiolo ottantenne disperso per ore: lo cercano nei boschi di Civitanova del Sannio, lui torna a casa con un passaggio

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS ) è stato allertato questo pomeriggio per la ricerca di un fungaiolo ottantenne originario di Velletri risultato disperso. L’uomo, in compagnia del figlio residente a Sessano del Molise, durante la ricerca di funghi nel bosco di Civitanova del Sannio adiacente il lago di San Lorenzo, ha fatto perdere le sue tracce. A dare l’allarme, il figlio che non riusciva più a contattare il padre. Sul posto si è portata prontamente la squadra di pronto intervento del Soccorso Alpino insieme ad una pattuglia dei carabinieri ed una dei carabinieri forestali. Giunta sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco. Dopo diverse ore di ricerca la persona ha dato notizia del suo rientro in autonomia a Sessano del Molise, essendo riuscito a riguadagnare la viabilità ordinaria e chiedere un passaggio. Le operazioni di ricerca si sono appena concluse.

