Fuoco al centro – Letteratura, musica e visioni: ad Agnone il festival che celebra la creatività 

Fervono i preparativi ad Agnone (IS) per la prima edizione di “Fuoco al centro – Letteratura, musica e visioni”, un festival che dal 2 al 4 maggio 2025 porterà nella splendida cornice altomolisana alcune tra le voci più rilevanti della scena culturale italiana. Tre giorni di incontri, riflessioni e suggestioni, un tuffo tra le varie sfaccettature della cultura e della creatività con la partecipazione di scrittori, musicisti, lettori e cittadini per un dialogo appassionato e inclusivo.

Ad aprire il festival, venerdì 2 maggio alle ore 18, l’incontro tra gli autori Massimo Gramellini (scrittore, giornalista e volto noto della televisione) e Simona Sparaco (scrittrice e sceneggiatrice di successo), guidato dalla scrittrice di origini agnonesi Chiara Gamberale, autrice dei romanzi tra i più letti e amati nel panorama letterario degli ultimi venti anni.



Sabato 3 maggio alle 18, Gamberale incontrerà la scrittrice Teresa Ciabatti, che presenta il suo attesissimo romanzo, di prossima uscita per Mondadori, “Donnaregina”, in un dialogo moderato da Giovanni Petta. A seguire, sul palco del Teatro Argentino, il concerto di Erica Mou, cantautrice raffinata e brillante che porterà la sua musica evocativa nel cuore del festival, in una ricercata formazione a tre, con una violoncellista e un percussionista.

Domenica 4 maggio alle ore 11, si chiude con l’incontro tra Antonio Pascale (scrittore e autore televisivo) ed Emanuele Trevi, premio Strega 2021, due voci autorevoli del panorama letterario contemporaneo. A moderare la scrittrice e giornalista di origini molisane Valentina Farinaccio.



Tutti gli incontri letterari avranno luogo nella splendida cornice della suggestiva cornice del Belvedere San Marco, accanto alla chiesa madre. L’offerta del festival sarà arricchita, venerdì e sabato presso il chiostro di Palazzo Caracciolo o, in caso di pioggia, in una sala interna dello stesso da laboratori rivolti ai bambini a cura della formatrice Paola Sasso e dell’Associazione Miror. Un’iniziativa per coinvolgere anche le nuove generazioni in progetti che guardano al mondo della letteratura, della creatività e dell’espressione artistica.



L’evento “Fuoco al centro – Letteratura, musica e visioni” vanta la direzione artistica di Chiara Gamberale ed è prodotto, in collaborazione con il Comune di Agnone, da CreaVità, accademia di scritture creative e arte fondata e diretta dalla stessa scrittrice.

“Stiamo organizzando una vera e propria festa”, racconta Chiara Gamberale “una festa che celebra la creatività, è il fuoco al centro di questa festa. Racconteremo il movimento – sentimentale, letterario, comunque vitale – che dal centro di ciò che ci accende – come scrittori, come artisti e come persone – ci porta a superare il margine, i propri limiti, i confini imposti, per guardarsi da lontano e godere ancora di più di quel calore, di quella luce, senza bruciarsi”.

“Siamo orgogliosi di poter realizzare questo evento ad Agnone. L’idea – ha commentato il sindaco Daniele Saia – nasce da una serie di incontri avuti con la brillante mente di Chiara Gamberale, a seguito dell’esperienza di Capitale della Cultura Italiana a cui avevamo lavorato insieme. Il titolo del festival riprende proprio quei valori legati alla nostra candidatura. Il fuoco come elemento primigenio che al tempo stesso genera e unisce, attorno al suo crepitio troviamo l’esaltazione della cultura nelle sue varie declinazioni. Ringrazio Chiara e il suo staff per la dedizione con cui hanno lavorato a questo progetto, sono certo che la cittadinanza saprà apprezzare la natura creativa del festival”.