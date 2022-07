Furgone in fiamme, i Vigili del fuoco impediscono la propagazione dell’incendio

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta, questa mattina, sulla fondovalle Tappino SS645 per un principio d’incendio che ha interessato un furgone durante il tragitto verso il capoluogo molisano. Il personale operante, intervenuto sul posto in pochi minuti dalla richiesta di soccorso, è riuscito ad evitare il propagarsi delle fiamme. Sul posto un nucleo radiomobile dei Carabinieri per quanto di propria competenza. Le operazioni di rimozione del veicolo e trasporto in zona sicura sono al momento ancora in corso.

Correlati