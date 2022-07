Raffica di furti in abitazione a Celenza, il maggiore dei Carabinieri incontra i cittadini

Raffica di furti in abitazione a Celenza sul Trigno. Il sindaco Walter Di Laudo «in un’ottica di prevenzione e nel tentativo di arginare il fenomeno» ha convocato un’assemblea pubblica, in programma per lunedì primo agosto alle ore 18,30 nella piazza del Popolo. Interverranno il comandante della compagnia Carabinieri di Vasto, il maggiore Amedeo Consales, il comandante della stazione di Celenza sul Trigno, il luogotenente Salvatore Giampaglia e lo stesso primo cittadino. La cittadinanza è invitata a partecipare per prendere nota degli accorgimenti da porre in essere nel tentativo di non agevolare il “lavoro” ai malintenzionati. La collaborazione tra cittadini e Forze dell’ordine è determinante proprio in funzione preventiva dei furti in abitazione.

Correlati