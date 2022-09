Furgone in fiamme sulla A14, operai in salvo: Vigili del fuoco domano il rogo

Alle ore 7.24 circa di questa mattina la squadra dei Vigili del fuoco di Termoli è stata allertata per un incendio furgone in A 14 direzione Nord al km 464,790. L’automezzo trasportava alcuni operai, fortunatamente non coinvolti dall’incendio. La squadra dei Vigili del fuoco di Termoli tempestivamente giungeva sul posto domando le fiamme. Polstrada sul posto per quanto di propria competenza.

