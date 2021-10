Furti e droga, un arresto nel Vastese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto, hanno arrestato un 28enne originario di San Severo (FG) ma da tempo stanziato a Vasto. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un provvedimento di revoca di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di L’Aquila a seguito di sentenza di condanna definitiva emessa dalla Corte Suprema di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale. L’uomo, condannato per reati inerenti gli stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato condannato alla pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione ma, avendo sofferto un periodo di carcerazione preventiva, gli rimane da espiare la pena di anni 2, mesi 4 e giorni 20.

Intercettato nel centro di Vasto dai militari dell’Aliquota Radiomobile, è stato accompagnato presso gli Uffici di questa compagnia Carabinieri e, dopo le formalità di rito ed una notte trascorsa in camera di sicurezza, tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.