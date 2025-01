Furto aggravato di rame, arrestato ventenne di nazionalità marocchina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato di rame un ventenne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora. I militari mentre effettuavano un servizio di vigilanza nei pressi della Stazione ferroviaria di Sambuceto, venivano allertati sulla presenza di due soggetti notati in atteggiamento sospetto lungo i binari. Pertanto, giungevano repentinamente sul posto dove coglievano in flagranza i predetti mentre erano intenti a fuggire con cavi della lunghezza di 50 metri ed un peso complessivo di 150 kg di rame, prelevati da alcuni pali presenti li vicino.

Uno dei due soggetti veniva bloccato mentre l’altro riusciva a far perdere le proprie tracce. Dai successivi accertamenti è emerso che i cavi venivano asportati da un impianto di proprietà di Trenitalia presente sulla tratta ferroviaria Pescara-Roma, che tuttavia non subiva alcuna interruzione. Trattandosi di cavi che verosimilmente alimentavano la segnaletica ferroviaria, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare disagi o conseguenze più gravi per i treni in transito nello scalo ferroviario. Inoltre, il recupero della refurtiva e la riconsegna agli operatori della società Trenitalia ha garantito maggiore celerità nelle operazioni di ripristino del guasto. L’arrestato veniva ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo fissato per la mattinata del 22 gennaio 2025.

foto di repertorio