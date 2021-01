Furto con scasso a scuola: rubata attrezzatura sportiva, danni per tremila euro

Furto con scasso alla scuola Chiarini di Chieti. Ladri alla palestra della scuola “Chiarini”: girano la telecamera verso il muro e rompono la finestra. I malviventi sono entrati forzando una delle finestre del magazzino della palestra della scuola in via Spatocco. Danni ingenti. Amara sorpresa al rientro dalle festività per il personale e gli alunni della scuola secondaria di I grado Chiarini (comprensivo 1) di Chieti, finita nel mirino dei malviventi. I ladri, presumibilmente nelle scorse notti, sono entrati all’interno della palestra della scuola di via Spatocco: sconvolta la dirigente scolastica, Grazia Angeloni, allertata dall’insegnante Francesco Capone il quale, recatosi durante la mattinata nello spazio dedicato all’attività motoria degli studenti, si è accorto dei danni provocati al vano magazzino.



Subito la dirigente Angeloni ha chiamato la questura di Chieti: sul posto sono poi arrivati gli agenti della squadra Volanti diretta dal Vice Questore dr. Antonello Fratamico e della Polizia scientifica per i rilievi di polizia giudiziaria del caso, terminati dopo qualche ora.

Da una prima ricostruzione i ladri, dopo aver girato verso il muro la telecamera di sorveglianza e tentato di forzare una delle porte di ingresso situate sul retro dell’edificio, non riuscendovi, hanno divelto una finestra posizionata in alto nel locale del piccolo magazzino dove erano riposti attrezzi di varia natura, utili per le lezioni di motoria.



Sono stati rubati uno scatolone contenente palloni da basket e da pallavolo, uno scatolone pieno di funicelle, pesi, racchette da badminton e altri piccoli attrezzi. I danni legati agli infissi della struttura e all’armadietto del magazzino attrezzi, che è stato forzato, secondo una prima e approssimativa stima ammontano a circa 3 mila euro.