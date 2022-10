Furto di autovetture nel Chietino, denunciati tre pregiudicati pugliesi

Fermati prima che potessero rubare autovetture. I Carabinieri di Francavilla al Mare hanno denunciato a piede libero tre uomini di origine pugliese, già noti alle Forze dell’Ordine, per possesso di oggetti atti allo scasso. L’evento risale alle prime ore della notte appena trascorsa quando i tre uomini, a bordo di autovettura, venivano notati transitare tra le auto in sosta dalla pattuglia operante, insospettita dal fatto che l’autovettura in questione avesse i sedili posteriori completamente ribaltati.

La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nell’auto numerosi arnesi da scasso ed una centralina utilizzata per l’accensione di autovetture, pronti per essere utilizzati. Nei confronti dei tre uomini è scattata l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Inoltre, a carico degli stessi, verrà richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio.