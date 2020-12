Furto in abitazione, caccia all’uomo notturna: rinvenuta un’auto rubata

Una caccia all’uomo protratta per tutta la durata della notte che ha dato esito positivo, con il rinvenimento di un’auto verosimilmente rubata.

Il capitano comandante, Christian Proietti

E’ quanto avvenuto nel corso della notte appena trascorsa ad Agnone. L’attività operativa ha tenuti impegnati gli uomini della locale compagnia Carabinieri al comando del capitano Christian Proietti.

Hanno approfittato del maltempo, come spesso accade, per mettere a segno un furto in abitazione. Ladri in azione, dunque, nella serata di ieri, ad Agnone, in località Castelnuovo, alla periferia della città. Le notizie sono ancora frammentarie, ma risulta messo a segno un furto in abitazione. Dopo aver fatto effrazione i delinquenti si sono introdotti in una abitazione nel quartiere Castelnuovo, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. Questi ultimi si sono accorti del furto al loro rientro in casa e immediatamente hanno lanciato l’allarme contattando le Forze dell’ordine. In pochi minuti la reazione dell’Arma si è sostanziata in un corposo dispositivo di ricerca su tutto il territorio che ha visti impiegati diversi equipaggi del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni territoriali dipendenti. Proprio grazie a questa fitta caccia all’uomo, coordinata direttamente dal capitano comandante Proietti, i militari sono riusciti a rinvenire, nel territorio di confine tra Agnone e Belmonte del Sannio, un’autovettura, un’Audi A6, sulla cui proprietà sono in corso accertamenti, ma presumibilmente rubata. Evidentemente sentitisi braccati dai Carabinieri i ladri hanno abbandonato il veicolo dileguandosi a piedi nelle campagne e nei boschi circostanti.

Mentre le ricerche vanno avanti, su tutto il territorio, anche nel confinante Abruzzo, è ancora da quantificare esattamente il bottino provento del furto nell’abitazione.

Le autorità raccomandano di segnalare immediatamente al numero gratuito 112 qualsiasi autovettura o persona sospetta, al fine di permettere un tempestivo intervento del personale operante.

Bu.Co.