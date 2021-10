Furto in villa nel quartiere Civitelle, i Carabinieri fermano un sospettato

Un furto in abitazione viene segnalato nel popoloso quartiere “Civitelle” di Agnone, una villa per la precisione, non molto distante dalla locale caserma dei Carabinieri. I ladri sarebbero entrati in casa, intorno alle 20,30, facendo effrazione e introducendosi da una finestra. Immediata la reazione dell’Arma, grazie agli appositi servizi disposti proprio in funzione di innalzare la sicurezza in città e arginare i reati contro il patrimonio.

I militari, stando alle prime indiscrezioni trapelate, avrebbero fermato una persona, di nazionalità albanese, presumibilmente il “palo” della banda, che non ha saputo dare spiegazioni in merito alla sua presenza, a quell’ora, nei pressi dell’abitazione svaligiata. Il sospettato è stato portato in caserma per tutte le incombenze del caso. Ancora da quantificare l’entità del bottino. Intanto su tutto il territorio cittadino è scattata una vera e propria caccia all’uomo, con posti di controllo e pattuglie in servizio di perlustrazione nel tentativo di acciuffare il resto della banda di ladri.