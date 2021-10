Trovato in possesso di dosi di droga, spacciatore sessantenne torna in carcere

Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Compagnia Carabinieri di Larino nel Basso Molise. Con l’allentamento delle norme pandemiche, infatti, su tutto il territorio nazionale si è registrato un forte incremento della circolazione di mezzi e persone, con conseguenziale aumento delle attività di attività prevenzione e repressione anche da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso.

Numerosi, quindi, i servizi ed i pattugliamenti effettuati dai militari che hanno dato esecuzione ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Campobasso nei confronti di un sessantenne locale di recente trovato in possesso di sostanza stupefacente e per questo inizialmente denunciato a piede libero dai Carabinieri. L’uomo, infatti, stava beneficiando di una misura alternativa alla detenzione prevista dall’attuale ordinamento ma, essendo stato colto in fallo con droga e materiale di confezionamento è stato segnalato al competente Tribunale di Sorveglianza che ha

aggravato la misura alternativa sostituendola con la detenzione in carcere.

I Carabinieri, infatti, hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo nei confronti della persona che ora dovrà scontare in carcere oltre sei anni.