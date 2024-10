G7 a Pescara, città blindata: il Prefetto vieta il trasporto e il trasferimento di armi e munizioni

Il Prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, all’esito della riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi nei giorni scorsi, al fine di valutare le iniziative da adottare a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento della Riunione Ministeriale per lo Sviluppo Economico G7 Italia, che si terrà nella Città di Pescara dal 22 al 24 ottobre 2024, ha adottato apposita ordinanza ex articolo 2 TULPS con la quale è stato disposto:

a decorrere dalle ore 00.00 del 21 ottobre alle ore 24.00 del 26 ottobre 2024, il divieto assoluto, sia su gomma che su rotaia, di attività di trasporto e di trasferimento di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici all’interno della Provincia di Pescara; a decorrere dalle ore 00.00 del 21 ottobre alle ore 24.00 del 26 ottobre 2024, il divieto all’interno dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo di accensione di prodotti pirotecnici.

Il divieto di cui al punto 1 non trova applicazione per i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido per l’approvvigionamento delle strutture ospedaliere e/o per finalità sanitarie, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità e la destinazione d’uso.

Sono 5 (cinque) le zone di massima sicurezza individuate da Prefettura e Questura di Pescara per il G7 e il B7 del 22, 23 e 24 ottobre prossimi. Sono tutte aree con limitazioni consistenti e numerosi divieti, dovuti agli altissimi standard di sicurezza da garantire per un evento di portata mondiale. I primi divieti partiranno già dalla giornata di lunedì 21 ottobre. Termineranno tutti venerdì 25 ottobre alle ore 1:00 (o comunque fino a cessate esigenze, come si legge nell’ordinanza emanata in vista di questi eventi). Nelle cinque zone di massima sicurezza, i residenti che hanno un garage e/o posto auto in corte, potranno transitare mentre chi non è in possesso di questo requisito dovrà lasciare i propri mezzi nei parcheggi limitrofi. È sempre consentito l’accesso a piedi che sarà comunque filtrato e messo in sicurezza dai punti di controllo delle Forze dell’Ordine. Le cinque zone interessate sono state denominate così: Aurum; Imago; Cascella; Risorgimento; Museo Dell’Ottocento.

Vista l’importanza dell’evento e le alte misure di sicurezza il Centro Operativo Comunale, sarà attivo:

Lunedì 21/10 ore 14:00 – 01:00 – Martedì 22/10 ore 07:00 – 01:00 Mercoledì 23/10 ore 07:00 – 01:00 – Giovedì 24/10 ore 07:00 – 01:00 Venenerdì 25/10 ore 07:00 – 14:00.

Il numero a cui telefonare è: 085 4283400

Numero unico dedicato alle persone Sorde: 349 8180562

