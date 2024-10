Crisi Stellantis, Menna: «Servono scelte di politica industriale nazionale chiare e lungimiranti»

ACRA) – «Ho partecipato, nella doppia veste di consigliere regionale e consigliere nazionale di Città dei Motori, a una videoconferenza voluta dall’Associazione Nazionale Città dei Motori, facente parte della rete Anci, per discutere delle problematiche che stanno colpendo gli stabilimenti Stellantis in Italia e le città di riferimento. Al termine dell’incontro, è stato deciso di costituire un tavolo permanente di lavoro per monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Inoltre, è stata avanzata una richiesta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affinché il coordinamento dei Comuni venga incluso nei tavoli istituzionali che stanno affrontando la crisi del settore Automotive».

Lo rende noto Vincenzo Menna, consigliere regionale del gruppo “Abruzzo Insieme” che continua: «Il coordinamento servirà a condividere rapidamente analisi e decisioni in questa delicata fase per il settore. Alla videoconferenza, coordinata dal sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, Luigi Zironi, hanno partecipato, oltre al sottoscritto per conto del comune di Atessa, i sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Melfi, Modena, Paglieta, Piedimonte S. Germano, Pratola Serra, Termoli e Torino tutte sedi di stabilimenti Stellantis, e per questo seguiamo con crescente preoccupazione la crisi di un comparto produttivo che ha segnato lo sviluppo dell’Italia nel dopoguerra e che tuttora rappresenta una componente strategica e irrinunciabile del nostro sistema industriale. Condividiamo le preoccupazioni sollevate dal sindacato e sosteniamo l’iniziativa unitaria culminata nella manifestazione di Roma e altre città, con la partecipazione di molti sindaci e rappresentanti comunali. L’automotive è un settore centrale per l’Italia, non solo per l’occupazione che garantisce, ma anche per il suo contributo alla crescita dell’economia nazionale e locale, oltre a rappresentare un punto di riferimento per l’innovazione e il “Made in Italy”. Per questo motivo, non ci limitiamo a difendere il passato, ma rilanciamo la sfida dell’innovazione e della creatività che da sempre caratterizzano il saper fare italiano. Il rilancio del settore, però, richiede scelte di politica industriale nazionale chiare e lungimiranti, che tengano conto delle dinamiche europee e mondiali. È necessario un gioco di squadra tra governo nazionale, governi regionali, rappresentanze dei lavoratori e mondo industriale, con un costante dialogo con l’Unione Europea”, conclude Menna. (com/red)