Garage adibito ad autofficina: sequestrati auto, attrezzature, terreni e fabbricato. Denunciati padre e figlio

Carsoli (AQ) – Da tempo il via vai di automezzi che entravano e uscivano da un terreno privato, sito in un’area rurale del paese, aveva destato qualche sospetto. Lo scorso venerdì mattina i carabinieri della locale stazione si sono presentati presso quel terreno ed hanno scoperto l’esistenza di un fabbricato in cemento e di alcune tettoie, costruite senza alcuna autorizzazione edilizia e collegate tra loro con una vera e propria stradina in cemento.

Tutto intorno, nei circa 1000 mq di terreno, c’è un vero e proprio “cimitero” composto da carcasse di auto, vecchi elettrodomestici, batterie per auto, bidoni con olio esausto, pneumatici ed altri rifiuti e rottami ferrosi di vario genere. In uno dei fabbricati avviene la scoperta di maggior rilievo: un garage è stato adibito ad autofficina, con tanto di ponte sollevatore, attrezzature varie e veicoli in riparazione, sui quali vengono sorpresi a lavorare due uomini, padre e figlio, di 60 e 29 anni.

Il terreno, i fabbricati, le attrezzature e i veicoli in riparazione, quattro auto e un ciclomotore, sono state sequestrate, mentre i due uomini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avezzano per le violazioni in materia ambientale e in materia di edilizia. Per loro è scattata anche una sanzione amministrativa da oltre 5000 euro, nonché la segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il calcolo di quanto eventualmente sottratto al fisco.

Contravvenzionati anche due “clienti” dell’autofficina, sorpresi mentre stavano riprendendo due mezzi agricoli appena riparati. Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.