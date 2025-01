Paisaje Argentino – Tango e altre storie al teatro di Agnone

Si terrà domenica 26 gennaio alle ore 18:00, presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, il quarto appuntamento della stagione 2024-2025, dal titolo Paisaje Argentino – Tango ed altre storie. Protagonisti saranno il Discovery Saxophone Quartet, quartetto di sassofoni composto dai maestri Massimo Giacchetti, Angelo Turchi, Raffaele Romano e Valentino Catallo, e il fisarmonicista pluripremiato Simone Marini, che nell’occasione si esibirà al bandoneon, strumento caratteristico della tradizione argentina e tipico del tango. Il programma del concerto prevede musiche di Thierry Excaich, Roberto Di Marino, Ramon Sixto Rios e, ovviamente, del grande compositore argentino Astor Piazzolla, che rivoluzionò il tango trasformandolo da genere puramente popolare a musica da concerto nota in tutto il mondo.

La serata, sottolinea il direttivo dell’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”, è pensata come un sentito omaggio all’Argentina, e in particolare agli emigranti agnonesi che oltre cento anni fa vollero e finanziarono la costruzione del teatro agnonese. «Abbiamo scelto il genere musicale argentino per eccellenza, ossia il tango, che con Agnone trova un ulteriore e significativo punto di contatto, peraltro coevo alla fondazione del nostro Teatro. Era di origini agnonesi, infatti, uno dei più grandi suonatori di bandoneon di tutti i tempi: il suo nome era Aníbal Troilo, figlio di Felicia Bagnoli e nipote di Marco Bagnoli Giaccio e Maria Raffaella Sammartino, entrambi agnonesi». Nella sua carriera Troilo incontrò e collaborò attivamente con Piazzolla, contribuendo da protagonista alla grande storia del tango: un appuntamento, quello di domenica, che sa dunque di storia, identità e celebrazione della cultura e delle radici della comunità agnonese.

La programmazione dell’Italo Argentino proseguirà il prossimo fine settimana con la proiezione del film Io sono la fine del mondo, esordio cinematografico del comico Angelo Duro,che già è un successo al botteghino. Le proiezioni si terranno nei giorni sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 febbraio, e osserveranno i seguenti orari: sabato 18:00 e 21:30; domenica 18:00 e 21:30; lunedì 21:30.

I biglietti per Paisaje Argentino – Tango e altre storie… sono in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone in Corso Vittorio Emanuele 78, online sulla piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno del concerto sarà aperto il botteghino del Teatro a partire dalle ore 17:00. Il costo dei biglietti è fissato a € 15 in platea e a € 10 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25.