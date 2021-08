Gare cinofile Italcaccia, solito successo: tutte le classifiche

Si è appena conclusa con la 3° prova cinofila la lunga tournee di manifestazioni organizzate dall’associazione venatoria Italcaccia di Pescara. Il principale scopo è stato quello di ripopolare un territorio “libero” con l’immissione di tantissima selvaggina autoctona e nel contempo offrire la possibilità, ai concorrenti partecipanti, di confrontarsi tra loro con l’ausilio dei propri soggetti.

La prova si è svolta nel comune di Città Sant’Angelo (PE) ed è stata organizzata dalla sede provinciale di Pescara con l’ausilio della sezione comunale di Città Sant’Angelo guidata dal suo presidente Valter Camerano con tutto il suo staff organizzativo.

«I grandi passi dell’Italcaccia, nell’ultimo anno, stanno delineando un cammino, un percorso importante che

danno lustro al lavoro dei cacciatori locali, che sempre più si rivolgono alla cinofilia per valorizzare e

coronare il proprio lavoro. – spiegano dall’associazione venatoria – Il confronto, che le prove organizzate dall’Italcaccia offrono, è infatti in grado di porre qualsiasi risultato sotto i riflettori della cinofilia locale; e questo sia da un punto di vista tecnico, che da un punto di vista zootecnico, ma anche da un punto di vista sociale. Poter, infatti, mostrare a un vasto pubblico i propri soggetti, e quindi il proprio lavoro, non è un dettaglio di poco conto; così come poter contare su palestre tanto perfette quanto i terreni messi a disposizione, su un’organizzazione così forte da permettere il confronto tra più di 40 cani e saper accogliere tanti visitatori tra uomini donne e bambini. Sono stati tanti gli appassionati che hanno seguito le tre prove organizzate dall’associazione, applaudendo le prestazioni dei cani in campo festeggiando i vincitori in un clima di festa e sereno confronto. La gara cinofila è stata giudicata da Gabriele Ermesino e da Pasqualino Treccia, che con l’aiuto dei loro collaboratori hanno decretato i vincitori rispettivamente per ogni categoria, assegnando i rispettivi premi tra prodotti alimentari e trofei. Con l’occasione è stato consegnato anche un premio al soggetto che ha totalizzato più punti nelle tre prove svolte. L’Italcaccia di Pescara, inoltre, assicura che si sta lavorando per un grande progetto di ripopolamento, su terreni liberi, con l’immissione di selvaggina autoctona, salvaguardando e rispettando le attuali normative ambientali. Sarà premura di questa associazione, organizzare nell’anno venturo numerose prove cinofile atte ad individuare soggetti da presentare sia al Campionato Nazionale di Caccia Pratica e sia al Campionato Italiano Italcaccia. L’organizzazione, per augurare un sentito “in bocca al lupo” per il nuovo anno venatorio a tutti i cacciatori partecipanti, con la collaborazione di Davide D’Arcangelo, ha allestito un grande stand gastronomico, offrendo gustosissimi panini e prodotti locali, il tutto svolto in un clima goliardico e di simpatia tra tutti i presenti».

Di seguito la classifica della prova:

CATEGORIA INGLESI GARISTI

1- Luca Centorame con S.I. Mosè;

CATEGORIA CONTINENTALI GARISTI

1 – Luca Centorame con K. Magan;

CATEGORIA CACCIATORI

1- Enzo Chiavaroli con S.I. Axel;

2- Nicola Rapini con P.I. Etna;

3- Elio D’Onofrio con S.I. Uru;

4- Alfonso Gargivolo con S.I. Goran;

5- Ilario Controguerra con S.I. Lyio;

6- Marco Valli con S.I. Dea;

7- Ugo Taglieri con S.I. Tina

8- Nicola Rapini con K. Dick

9- Pierluigi Massi con S.I. Neve

CAMPIONE PROVINCIALE ITALCACCIA PESCARA

Elio D’Onofrio con P.I. India