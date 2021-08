“Pezzatina” è arrivata a Schiavi e guida una caccia al tesoro per le vie del borgo

La comunità internazionale di artisti, ospite in questi giorni a Schiavi di Abruzzo, che sta realizzando dei fantastici murales, incontra la popolazione locale nel corso di un evento ludico ricreativo, una caccia al tesoro. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, dalle ore 18,30, presso il monumento all’Alpino, all’ingresso della villa comunale denominata “Rotonda”.

«Pezzatina è in paese! E’ arrivata questa estate ed ha imparato molte storie circa i luoghi e la comunità di Schiavi di Abruzzo e ha pensato quindi di organizzare una caccia al tesoro per rivelare a tutti alcune delle sue scoperte». Pezzatina è la mascotte realizzata dagli artisti, un omaggio alla pasta fatta in casa tipica del paese, le “sagne a pezzate” appunto. Una simpatica sagnetta, dunque, Pezzatina, che guiderà la caccia al tesoro di oggi pomeriggio e resterà come logo, una vera e propria mascotte a disposizione di Schiavi, dono degli artisti giunti in paese da ogni parte d’Europa.