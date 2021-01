Gemiti e proposte a sfondo sessuale al telefono, 40enne denunciato per molestie

Ha vissuto una settimana da incubo, quasi come nel film “Scary Movie”, una 25enne commessa di un paese del litorale adriatico, tanto da rivolgersi alla locale stazione Carabinieri in preda al panico.

Si trova al lavoro una mattina, quando rispondendo al telefono del negozio, sente dall’altro capo del telefono un uomo che respira affannosamente, ansima simulando un amplesso e arriva a farle alcune proposte decisamente oscene.

La ragazza riattacca immediatamente pensando ad uno scherzo di cattivo gusto. Il giorno dopo però, l’interlocutore si fa più audace e, oltre ai soliti rantoli, si spinge fino a farle un pesante complimento sul suo fondoschiena: la commessa capisce che l’uomo in qualche modo l’ha già vista e quindi si spaventa, chiede chi sia, ma lo sconosciuto per rivelare la propria identità, le chiede in modo piuttosto volgare, un rapporto sessuale. La storia si ripete per circa una settimana fino a quando l’ardito “corteggiatore” si spinge ben oltre: la ragazza si intimorisce a tal punto di rivolgersi ai carabinieri.

I militari scoprono che l’autore delle telefonate, effettuate tutte da un cellulare a lui intestato, è un 40enne del luogo, tra l’altro non nuovo ad episodi del genere. Ora dovrà vedersela con la Procura della Repubblica di Chieti per il reato, continuato, di molestia a mezzo telefono.