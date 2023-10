Generazione S, mister Di Gesù allena i ragazzi della scuola calcio di Agnone

«Nei giorni scorsi abbiamo dato il benvenuto a Domenico Di Gesù, responsabile delle attività giovanili del Sassuolo Calcio e referente delle relazioni della società di serie A con tutte le società ad essa affiliate, nell’ambito del progetto denominato Generazione-S». Lo comunica, in una nota stampa, l’Olympia Agnonese.

Erano presenti il responsabile dell’area tecnica della Figc regionale per le attività di base del settore giovanile, Massimiliano Di Gregorio, e il responsabile dei tecnici della Figc regionali Massimiliano Matticolli.

GENERAZIONE-S è un progetto innovativo e gratuito con il quale il Sassuolo intende portare la sua cultura in società minori che intendano affiliarsi. Una cultura fatta di trasparenza, lealtà, onestà, correttezza, uguaglianza e impegno sociale, spiegano dalla società dell’Agnonese.

«L’Olympia ha risposto con molto piacere a questo invito alla affiliazione ed è entrata con entusiasmo in questo progetto. – continuano – Per l’Olympia è fondamentale non la competizione in sé, quanto la socializzazione e la crescita umana dei ragazzi, in un contesto di formazione e preparazione per il loro futuro. È stata, quindi, accolta con soddisfazione la presenza di Mister Domenico Di Gesù del Sassuolo. Lo ringraziamo per la sua presenza e per tutto quello che potrà fare per aiutarci a crescere».